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15:46 (мск), источник: Tengrinews

Сорванные крыши, «Орал» без двух букв: Последствия урагана в Уральске

В Уральске ураганный ветер срывает крыши домов и зданий, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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По словам руководителя управления по предупреждению ликвидации ЧС ДЧС ЗКО Марса Отарова, поступают звонки по городу по факту срыва крыш жилых домов, учреждений образования и здравоохранения.

Он отметил, что по городу есть разрушившиеся светофорные объекты и рекламные щиты.

Очевидцы инцидентов в Сети активно делятся своими фото и видео последствий урагана.

Также в городе из-за сильного ветра упала на землю и частично разбилась надпись «Рухани жангыру». В Департаменте ЧС просят соблюдать осторожность, не парковать авто возле деревьев и вблизи рекламных конструкций.

Во время загрузки произошла ошибка.

По данным ДЧС ЗКО, накануне было распространено штормовое предупреждение. Синоптики заявили об усилении ветра до 17−22 метров в секунду.

Всем организациям и управлениям рекомендовано было провести весь комплекс необходимых мер. На одном из видео очевидцев видно, что без двух букв осталась надпись «Орал», которая расположена при въезде в город.

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