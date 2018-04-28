Сорванные крыши, «Орал» без двух букв: Последствия урагана в Уральске
В Уральске ураганный ветер срывает крыши домов и зданий, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В Уральске ураганный ветер срывает крыши домов и зданий, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По словам руководителя управления по предупреждению ликвидации ЧС ДЧС ЗКО Марса Отарова, поступают звонки по городу по факту срыва крыш жилых домов, учреждений образования и здравоохранения.
Он отметил, что по городу есть разрушившиеся светофорные объекты и рекламные щиты.
Очевидцы инцидентов в Сети активно делятся своими фото и видео последствий урагана.
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По данным ДЧС ЗКО, накануне было распространено штормовое предупреждение. Синоптики заявили об усилении ветра до 17−22 метров в секунду.
Всем организациям и управлениям рекомендовано было провести весь комплекс необходимых мер. На одном из видео очевидцев видно, что без двух букв осталась надпись «Орал», которая расположена при въезде в город.