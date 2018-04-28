Сорванные крыши, «Орал» без двух букв: Последствия урагана в Уральске

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По словам руководителя управления по предупреждению ликвидации ЧС ДЧС ЗКО Марса Отарова, поступают звонки по городу по факту срыва крыш жилых домов, учреждений образования и здравоохранения.

Он отметил, что по городу есть разрушившиеся светофорные объекты и рекламные щиты.

Очевидцы инцидентов в Сети активно делятся своими фото и видео последствий урагана.

Также в городе из-за сильного ветра упала на землю и частично разбилась надпись «Рухани жангыру». В Департаменте ЧС просят соблюдать осторожность, не парковать авто возле деревьев и вблизи рекламных конструкций.

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По данным ДЧС ЗКО, накануне было распространено штормовое предупреждение. Синоптики заявили об усилении ветра до 17−22 метров в секунду.