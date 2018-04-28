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16:08 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

В Санкт-Петербурге арестован замглавы Росимущества

Московский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на 1 месяц 25 дней (до 19 июня 2018 года) заместителя руководителя межрегионального территориального управления (МТУ) Росимущества по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Константина Калниньша, которому было предъявлено обвинение в растрате или присвоении имущества.

Источник: AP 2018

Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Его защитник, адвокат Владимир Шукис сообщил «Ъ-СПб», что предлагал Московскому райсуду Петербурга выбрать альтернативную меру, не связанную с реальным лишением свободы его клиента. Однако суд согласился с позицией следствия, которое ходатайствовало об аресте чиновника Росимущества, и удовлетворил просьбу Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Санкт-Петербургу.

Пока не известно, будет ли защита обжаловать постановление об аресте. Как пояснил Владимир Шукис, ему необходимо согласовать позицию с Константином Калниньшем. Добавим, что суд также рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения для генерального директора ООО «Лидер Транс Групп» Елены Навоенко.

Константин Калниньш был задержан 26 апреля. ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). По предварительным данным, МТУ заключило с ООО «Лидер Транс Групп» контракты на хранение имущества, которое затем было незаконно реализовано. Ущерб составил почти 225 млн руб.

Подробнее — в публикации «Ъ».

Дмитрий Маракулин, Ольга Кантемирова, Санкт-Петербург.

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