В Санкт-Петербурге арестован замглавы Росимущества
Московский районный суд
Московский районный суд
Об этом сообщили в объединенной
Его защитник, адвокат Владимир Шукис сообщил «Ъ-СПб», что предлагал Московскому райсуду Петербурга выбрать альтернативную меру, не связанную с реальным лишением свободы его клиента. Однако суд согласился с позицией следствия, которое ходатайствовало об аресте чиновника Росимущества, и удовлетворил просьбу Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) по
Пока не известно, будет ли защита обжаловать постановление об аресте. Как пояснил Владимир Шукис, ему необходимо согласовать позицию с Константином Калниньшем. Добавим, что суд также рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения для генерального директора ООО «Лидер Транс Групп» Елены Навоенко.
Константин Калниньш был задержан 26 апреля. ГСУ СК России по
Подробнее — в публикации «Ъ».
Дмитрий Маракулин, Ольга Кантемирова,