Под Ростовом бензовоз протаранил грузовик, пострадал водитель

Бензовоз МАЗ врезался в грузовик Mitsubishi. Mitsubishi снес металлическое дорожное ограждение и упал в кювет.

По данным пресс-службы УГИБДД по области, пострадал 49-летний водитель МАЗа. Он был госпитализирован. По факту проводится проверка.