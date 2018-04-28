Под Ростовом бензовоз протаранил грузовик, пострадал водитель
В Ростовской области на федеральной трассе «Дон» водитель бензовоза врезался в припаркованный грузовик.
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В Ростовской области на федеральной трассе «Дон» водитель бензовоза врезался в припаркованный грузовик.
Бензовоз МАЗ врезался в грузовик Mitsubishi. Mitsubishi снес металлическое дорожное ограждение и упал в кювет.
По данным
Как писали Юга.ру, 19 апреля в аварии с пятью машинами пострадали 12 человек, один погиб.