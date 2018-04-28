Серийный вор похитил драгоценности из краснодарского храма
Полиция разыскивает других возможных жертв задержанного гражданина.
Полиция разыскивает других возможных жертв задержанного гражданина.
Краснодар. 28 апреля — Новая Кубань. С заявлением о пропаже личных золотых украшений в полицию обратилась сотрудница одного из краснодарских храмов. Женщина пояснила, что драгоценности исчезли из комнаты. Сумма ущерба составила свыше 25 тысяч рублей.
По факту кражи возбудили уголовное дело.
Руководитель
Мужчину задержали, он написал явку с повинной, пояснив, что украшения сдал в ломбард, а деньги потратил.
Установлено, что этот же гражданин причастен к свершению ещё нескольких краж. Исчезновение товаров из одного из продовольственных магазинов и кошелька с деньгами из помещения парикмахерской — его рук дело.
— Уважаемые граждане! Если вы располагаете