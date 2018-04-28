На территории завода в Санкт-Петербурге нашли боевой снаряд

Сегодня, 28 апреля, около 11 часов, в дежурную часть ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти поступило сообщение об опасной находке на территории одного из заводов, расположенного в Невском районе города. Во время рытья котлована для нового цеха рабочие обнаружили там крупный предмет, похожий на снаряд времен войны.