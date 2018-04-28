На территории завода в Санкт-Петербурге нашли боевой снаряд

Сегодня, 28 апреля, около 11 часов, в дежурную часть ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти поступило сообщение об опасной находке на территории одного из заводов, расположенного в Невском районе города. Во время рытья котлована для нового цеха рабочие обнаружили там крупный предмет, похожий на снаряд времен войны.
— Работы были немедленно прекращены, люди удалены на безопасное расстояние, место обнаружения предмета оцеплено, — сообщила пресс-служба Росгвардии. — На место происшествия незамедлительно выехала дежурная группа инженерно-технического отдела ОМОН.
Обследовав обнаруженный предмет, специалисты-взрывотехники установили, что это корпус снаряда калибра 203 мм от тяжелого крупнокалиберного орудия времен Первой мировой войны. Несмотря на то, что находка не должна содержать взрывчатое вещество, для утилизации снаряда вызвали саперов Западного военного округа.