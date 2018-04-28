Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хабенский рассказал о кровавом поцелуе с Анджелиной Джоли
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Жену Овечкина поздравляют с беременностью
США потребует от России открыть заблокированный маршрут самолетам
93-летняя актриса восхитила публику модной прической
Лавров: Франция потворствует обману США в Сирии Некоторые страны взяли курс на развал Сирии, заявил министр иностранных дел РФ
Как воспитывает детей Филипп Киркоров: 8 правил
Дочь Екатерины Климовой сыграла в спектакле
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Су-30СМ уничтожил фрегат ракетой Х-35 у берегов Сирии — видео
СМИ о том, как Турция нашла альтернативу ПВО РФ
Дженнифер Лоуренс сходила на ужин с 59-летним режиссером
Дэвид Бекхэм сменил прическу
СМИ: Армен Джигарханян захотел умереть дома
Странный вид сына Полищук беспокоит поклонников
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
В Москве могут построить канатную дорогу
Фоторепортажи
15Сделать деньги
12В тени войны
18:50 (мск), источник: Sputnik.md

Смерть за решеткой: еще один человек скончался в молдавской тюрьме

В официальном сообщении Департамента пенитенциарных учреждений сказано, что у умершего были большие проблемы со здоровьем.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 28 апр — Sputnik. Сегодня в тюремной больнице № 16 в Прункуле умер заключенный, страдавший от неизлечимого заболевания. Мужчине было 67 лет. Об этом сказано в сообщении Департамента пенитенциарных учреждений.

Читайте также
В Леовской тюрьме № 3 откроют новый блок на 110 мест

«В период прохождения лечения заключенный несколько раз был госпитализирован в стационары за пределами пенитенциара, в том числе в Больницу скорой помощи», — сказано в сообщении.

На уходящей неделе врачи тюремной больницы подготовили и направили в суд материалы с прошением о досрочном освобождении заключенного по состоянию здоровья, в соответствии со статьей 95 Уголовного Кодекса Молдовы.

Однако сегодня состояние пациента резко ухудшилось, и в пенитенциарное учреждение был вызван наряд скорой медицинской помощи, реанимационная бригада. Однако, несмотря на попытки врачей привести мужчину в чувство, несчастный скончался.

Как сообщили в Департаменте пенитенциарных учреждений, о случившемся было немедленно доложено парламентскому омбудсмену и в примэрию муниципия Кишинев.

Все новости региона
 Выборы в Кишиневе: поименный список тех, кто метит в мэры
Эхо катастрофы: в Молдове вспоминают жертв аварии на АЭС в Чернобыле
Медведев анонсировал повышение пенсионного возраста
Кому после 1 мая больше не дадут потребительский кредит
Правительство объяснило, почему у депутатов высокая зарплата
Китай анонсировал крупнейшее вмешательство в климат Земли
Золотые гены: Ротшильды вырастили нового финансового воротилу
Крымский мост подсветили в цвета российского флага (фото, видео)
Погорели на банках. ЦБ назвал убыточные пенсионные фонды
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
«Барса» — чемпион? Главные интриги футбольных выходных Венгер в последний раз едет к Моуринью с «Арсеналом», а «Юве» рискует потерять лидерство в Серии А
Авто
Кортеж Ким Чен Ына: один старый «Мерседес» и двенадцать бегунов В сети появилось видео, как Ким Чен Ын отправляется на обед во время встречи лидеров Северной и Южной Кореи
Hi-Tech
Осторожно: привычные файлы скрывают опасность Специалист по кибербезопасности обнаружил уязвимости, позволяющие выкрасть учетные данные Windows.
Кино
Ольга Зуева: «Наши с Даней сценарии переспали друг с другом» Актриса, режиссер и возлюбленная Данилы Козловского — о том, как снимала свой первый фильм с ним в одной из главных ролей, как снималась сама в его первом фильме, и о том, как победить предрассудки
Недвижимость
За что вас могут не выпустить за границу
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
Названа страна с самым дешевым гражданством
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Леди
Звезды за 40, которые не стесняются показаться без макияжа Анита Цой, Алла Пугачева, Рената Литвинова – кто еще из российских и зарубежных звездных женщин не стесняется быть не идеальной.
Дети
Как воспитывает детей Филипп Киркоров: 8 правил 30 апреля Филиппу Киркорову исполняется 51 год. Вспоминаем его главные принципы воспитания детей
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь