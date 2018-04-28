Смерть за решеткой: еще один человек скончался в молдавской тюрьме
В официальном сообщении Департамента пенитенциарных учреждений сказано, что у умершего были большие проблемы со здоровьем.
В официальном сообщении Департамента пенитенциарных учреждений сказано, что у умершего были большие проблемы со здоровьем.
КИШИНЕВ, 28 апр — Sputnik. Сегодня в тюремной больнице № 16 в Прункуле умер заключенный, страдавший от неизлечимого заболевания. Мужчине было 67 лет. Об этом сказано в сообщении Департамента пенитенциарных учреждений.
«В период прохождения лечения заключенный несколько раз был госпитализирован в стационары за пределами пенитенциара, в том числе в Больницу скорой помощи», — сказано в сообщении.
На уходящей неделе врачи тюремной больницы подготовили и направили в суд материалы с прошением о досрочном освобождении заключенного по состоянию здоровья, в соответствии со статьей 95 Уголовного Кодекса Молдовы.
Однако сегодня состояние пациента резко ухудшилось, и в пенитенциарное учреждение был вызван наряд скорой медицинской помощи, реанимационная бригада. Однако, несмотря на попытки врачей привести мужчину в чувство, несчастный скончался.
Как сообщили в Департаменте пенитенциарных учреждений, о случившемся было немедленно доложено парламентскому омбудсмену и в примэрию муниципия Кишинев.