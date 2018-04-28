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17:37 (мск), источник: Югополис

​В Краснодаре водитель сбил на пешеходном переходе 6-летнюю девочку

Водитель скрылся с места ДТП, его разыскивает полиция.

По информации УМВД РФ по Краснодару, 28 апреля в 11.40 водитель неустановленного легкового автомобиля белого цвета на улице Зиповской сбил 6-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе. Она переходила дорогу вместе с отцом. Он не пострадал, девочка получила множественные травмы и госпитализирована в тяжелом состоянии.

Водитель скрылся с места ДТП, его разыскивает полиция.

Тех, кому что-либо известно об этом ДТП, полиция просит обратиться по тел. 8 (861) 268−40−45 или 02. Видеозапись с места аварии можно прислать по адресу mvd23.krasnodar@mail.ru.

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