​В Краснодаре водитель сбил на пешеходном переходе 6-летнюю девочку

По информации УМВД РФ по Краснодару, 28 апреля в 11.40 водитель неустановленного легкового автомобиля белого цвета на улице Зиповской сбил 6-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе. Она переходила дорогу вместе с отцом. Он не пострадал, девочка получила множественные травмы и госпитализирована в тяжелом состоянии.