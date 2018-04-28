Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Захарова напомнила Хейли о госдолге США и неуплаченных взносах
Что будет, если «закончились права»
«Роскосмос» помог второкласснику с заданием по рисованию
В Диану Шурыгину бросили живую курицу на концерте (видео)
«В стиле диско»: внучка Софии Ротару примерила мини-платье
«Ему запретили вино и пиво»От чего лечился Сталин в долгих отпусках на юге
Боярская, Безрукова, Кожевникова на закрытии ММКФ 2018
Самбурская резко ответила Летучей на ее критику
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Су-30СМ уничтожил фрегат ракетой Х-35 у берегов Сирии — видео
СМИ о том, как Турция нашла альтернативу ПВО РФ
Ольга Бузова сыграла продавщицу в новом клипе Филиппа Киркорова
Максим Матвеев позирует в пиджаке на голое тело
СМИ: Армен Джигарханян захотел умереть дома
Странный вид сына Полищук беспокоит поклонников
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
В Москве могут построить канатную дорогу
Фоторепортажи
10Историческая встреча лидеров двух Корей
12Восстание обреченных
17:17 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге известный режиссер Эрнест Ясан попал в ДТП

Сейчас он находится в реанимации.

В результате ДТП в Санкт-Петербурге госпитализировали известного режиссера Эрнеста Ясана.

Врачи прооперировали 82-летнего мужчину. Сейчас Ясан находится в реанимации.

Авария произошла в пятницу, 27 апреля, около 13 часов. На пересечении Парашютной и Байконурской улиц столкнулись Mazda и Audi. Сотрудники МЧС вырезали из машины пострадавшего режиссера и транспортировали его в Елизаветинскую больницу.

Медики диагностировали у Эрнеста Ясана множественные переломы и сотрясение мозга.

Все новости региона
Опасно ли смотреть на полную Луну? - психотерапевт
Медведев анонсировал повышение пенсионного возраста
Кому после 1 мая больше не дадут потребительский кредит
Крымский мост подсветили в цвета российского флага (фото, видео)
Погорели на банках. ЦБ назвал убыточные пенсионные фонды
Сколько именно имеет право знать про вас ваш начальник?
Британка сняла на видео падение неопознанного предмета с неба
Москалькова призвала не включать лекарства в санкционные списки
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
«Барса» — чемпион? Главные интриги футбольных выходных Венгер в последний раз едет к Моуринью с «Арсеналом», а «Юве» рискует потерять лидерство в Серии А
Авто
Кортеж Ким Чен Ына: один старый «Мерседес» и двенадцать бегунов В сети появилось видео, как Ким Чен Ын отправляется на обед во время встречи лидеров Северной и Южной Кореи
Hi-Tech
Осторожно: привычные файлы скрывают опасность Специалист по кибербезопасности обнаружил уязвимости, позволяющие выкрасть учетные данные Windows.
Кино
Ольга Зуева: «Наши с Даней сценарии переспали друг с другом» Актриса, режиссер и возлюбленная Данилы Козловского — о том, как снимала свой первый фильм с ним в одной из главных ролей, как снималась сама в его первом фильме, и о том, как победить предрассудки
Недвижимость
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
За что вас могут не выпустить за границу
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Названа страна с самым дешевым гражданством
Леди
Звезды за 40, которые не стесняются показаться без макияжа Анита Цой, Алла Пугачева, Рената Литвинова – кто еще из российских и зарубежных звездных женщин не стесняется быть не идеальной.
Дети
Как воспитывает детей Филипп Киркоров: 8 правил 30 апреля Филиппу Киркорову исполняется 51 год. Вспоминаем его главные принципы воспитания детей
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь