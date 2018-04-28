В Санкт-Петербурге известный режиссер Эрнест Ясан попал в ДТП
Сейчас он находится в реанимации.
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Сейчас он находится в реанимации.
В результате ДТП в
Врачи прооперировали 82-летнего мужчину. Сейчас Ясан находится в реанимации.
Авария произошла в пятницу, 27 апреля, около 13 часов. На пересечении Парашютной и Байконурской улиц столкнулись Mazda и Audi. Сотрудники МЧС вырезали из машины пострадавшего режиссера и транспортировали его в Елизаветинскую больницу.
Медики диагностировали у Эрнеста Ясана множественные переломы и сотрясение мозга.