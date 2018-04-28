В Санкт-Петербурге известный режиссер Эрнест Ясан попал в ДТП

Авария произошла в пятницу, 27 апреля, около 13 часов. На пересечении Парашютной и Байконурской улиц столкнулись Mazda и Audi. Сотрудники МЧС вырезали из машины пострадавшего режиссера и транспортировали его в Елизаветинскую больницу.