Дело о растрате директора «Воронежтеплосети» Владимира Чуфенёва дошло до суда
По версии следствия, руководитель предприятия незаконно получил премию.
По версии следствия, руководитель предприятия незаконно получил премию.
В Воронеже под суд пойдёт бывший директор «Воронежтеплосети» Владимир Чуфенёв. О завершении расследования дела в отношении 63-летнего исполняющего обязанности директора одной из теплоснабжающих организаций города сообщили в
Имя фигуранта силовики не разглашают. По сведениям источника «Вести-Воронеж», речь идёт о деле Владимира Чуфенёва, бывшего руководителя «Воронежтеплосети». Он занимал свой пост чуть больше года и покинул его в мае 2016 года.
В основу уголовного дела легли события, которые происходили в 2015 году. Согласно версии следствия, директор без наличия на то законных оснований дал указание подчиненным сотрудникам начислить ему премию. Так он воспользовался служебным положением в личных интересах, и со счёта предприятия были растрачены 389,7 тыс. рублей.
О присвоении на предприятии ЖКХ стало известно во время проверки, которую проводили сотрудники ФСБ и МВД. По её материалам в отношении 62-летнего
В наказание за присвоение или растрату (ч.3 ст. 160 УК РФ) предусмотрено до 6 лет лишения свободы.
Кроме того, в феврале 2018 года в растрате заподозрили директора «Воронежтеплосети» Андрея Бутырина. Речь идёт о присвоении в 2016 году 1,38 млн рублей компании «Газпром теплоэнерго Воронеж». Бутырин возглавлял её до того как стать директором «Воронежтеплосети».