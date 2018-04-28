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18:10 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самарской области «Нива» вылетела с дороги в воду

Утром 28 апреля из-за дождя около совхоза Черновского в Самарской области произошло ДТП.

Там «Ниву» занесло на дороге, и она вылетела на обочину, в которой образовалось настоящее озеро. В результате машина наполовину утонула в воде и грязи. Об этом сообщают очевидцы в группе «ДТП 163 Самара». По их словам, на момент случившегося в автомобиле находились четыре человека: двое взрослых и двое детей. К счастью, никто из них не пострадал.

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