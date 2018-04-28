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17:57 (мск), источник: Sputnik

В Ташкенте произошло ДТП с участием двух легковушек

На перекрестке улиц Темура и Богишамол столкнулись ВАЗ и Lacetti, в результате погибли два человека.

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. В Юнусабадском районе Ташкента, на перекрестке улиц Темура и Богишамол произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля ВАЗ-2107 и машины Lacetti. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления внутренних дел столицы.

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Как уточняется в сообщении, все произошло около 4:30 утра в субботу. За рулем ВАЗ находился отец владельец Ориф Х., а служебным автомобилем Lacetti управлял инспектор дорожно-патрульной службы города, сержант Мурод Х.

Кроме того, в Lacetti также находился инспектор ДПС, рядовой Фарход О., а в ВАЗ ехали Шерзод Ч. и Омадбек Г. Оба водителя и пассажиры получили травмы, их увезли в больницу. Еще два человека, мужчина и женщина, находившиеся в ВАЗ, скончались на месте.

Ведется расследование.

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