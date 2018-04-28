В Молдове поймали угонщика мотоцикла
Двум его сообщникам удалось скрыться.
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Двум его сообщникам удалось скрыться.
Одного угонщика задержали, но двоим удалось скрыться. Нашли их по горячим следам, вскоре после кражи мотоцикла, припаркованного у одной из столичных аптек.
«При патрулировании сектора мы заметили троих мужчин, которые толкали мотоцикл. Увидев нас, двое убежали. Одного мы задержали».
Задержанным оказался 32-летний уроженец Дондюшанского района. Он рассказал, что с сообщниками познакомился случайно, а на угон они направились, изрядно выпив.
«Они хотели украсть мотоцикл, потому что им нужны были деньги. А мне все равно. Я его не толкал, они толкали, я просто был рядом».
Подозреваемым грозит до четырех лет лишения свободы.