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17:56 (мск), источник: Комсомольская правда

В Молдове поймали угонщика мотоцикла

Двум его сообщникам удалось скрыться.

Источник: Комсомольская правда

Одного угонщика задержали, но двоим удалось скрыться. Нашли их по горячим следам, вскоре после кражи мотоцикла, припаркованного у одной из столичных аптек.

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«При патрулировании сектора мы заметили троих мужчин, которые толкали мотоцикл. Увидев нас, двое убежали. Одного мы задержали».

Задержанным оказался 32-летний уроженец Дондюшанского района. Он рассказал, что с сообщниками познакомился случайно, а на угон они направились, изрядно выпив.

«Они хотели украсть мотоцикл, потому что им нужны были деньги. А мне все равно. Я его не толкал, они толкали, я просто был рядом».

Подозреваемым грозит до четырех лет лишения свободы.

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