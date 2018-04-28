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17:42 (мск), источник: Tengrinews

Грузовой контейнер врезался в Lexus, зацепившись за мост в Алматы

Грузовой контейнер, вывалившийся на дорогу, стал причиной ДТП и большой пробки в Алматы, сообщает корреспондент программы «Территория происшествий».

Грузовой контейнер, вывалившийся на дорогу, стал причиной ДТП и большой пробки в Алматы, сообщает корреспондент программы «Территория происшествий» на телеканале СТВ.

Длинномер с контейнером на платформе следовал по проспекту Рыскулова в восточном направлении. Водитель проезжал по улице Ниязбекова и зацепил контейнером надземный пешеходный переход.

Контейнер вывалился с платформы на капот Lexus, следовавшего за грузовой машиной. В результате ДТП никто не пострадал, но на дороге образовалась многокилометровая пробка.

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