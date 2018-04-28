Грузовой контейнер врезался в Lexus, зацепившись за мост в Алматы
Грузовой контейнер, вывалившийся на дорогу, стал причиной ДТП и большой пробки в Алматы, сообщает корреспондент программы «Территория происшествий».
Грузовой контейнер, вывалившийся на дорогу, стал причиной ДТП и большой пробки в Алматы, сообщает корреспондент программы «Территория происшествий».
Грузовой контейнер, вывалившийся на дорогу, стал причиной ДТП и большой пробки в Алматы, сообщает корреспондент программы «Территория происшествий» на телеканале СТВ.
Длинномер с контейнером на платформе следовал по проспекту Рыскулова в восточном направлении. Водитель проезжал по улице Ниязбекова и зацепил контейнером надземный пешеходный переход.
Контейнер вывалился с платформы на капот Lexus, следовавшего за грузовой машиной. В результате ДТП никто не пострадал, но на дороге образовалась многокилометровая пробка.