Упавшее от ветра на ул. Маяковского дерево перегородило всю проезжую часть
В субботу, 28 апреля, во второй половине дня, на ул. Маяковского в Самаре
В субботу, 28 апреля, во второй половине дня, на ул. Маяковского в Самаре
Дерево перегородило всю проезжую часть улицы Маяковского между улицами Самарской и Галактионовской.
Также, по словам свидетелей, около 17:00 на месте происшествия уже были сотрудники МЧС.
Данных о пострадавших нет. Официальных сообщений о случившемся не поступало.
Кстати, во втором часу дня в ГУ МЧС России по Самарской области сообщали, что в ближайшие 2−4 часа, начиная с западных районов, местами по области ожидается гроза, ливень, шквалистое усиление ветра до 17−22 м/с, возможен град, с сохранением до конца дня и первой половины ночи 29 апреля.