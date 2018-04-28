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18:18 (мск), источник: Volga News

Упавшее от ветра на ул. Маяковского дерево перегородило всю проезжую часть

В субботу, 28 апреля, во второй половине дня, на ул. Маяковского в Самаре из-за ветра на проезжую часть упало большое дерево. Об этом сообщил корреспонденту Волга Ньюс очевидец случившегося.

Дерево перегородило всю проезжую часть улицы Маяковского между улицами Самарской и Галактионовской.

Также, по словам свидетелей, около 17:00 на месте происшествия уже были сотрудники МЧС.

Данных о пострадавших нет. Официальных сообщений о случившемся не поступало.

Кстати, во втором часу дня в ГУ МЧС России по Самарской области сообщали, что в ближайшие 2−4 часа, начиная с западных районов, местами по области ожидается гроза, ливень, шквалистое усиление ветра до 17−22 м/с, возможен град, с сохранением до конца дня и первой половины ночи 29 апреля.

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