Упавшее от ветра на ул. Маяковского дерево перегородило всю проезжую часть

Дерево перегородило всю проезжую часть улицы Маяковского между улицами Самарской и Галактионовской.

Также, по словам свидетелей, около 17:00 на месте происшествия уже были сотрудники МЧС.

Данных о пострадавших нет. Официальных сообщений о случившемся не поступало.