В затоне Поджабный утонул пенсионер-рыбак
28 апреля оперативному дежурному поступило сообщение, что в затоне Поджабный предположительно утонул мужчина 1947 года рождения.
28 апреля оперативному дежурному поступило сообщение, что в затоне Поджабный предположительно утонул мужчина 1947 года рождения.
Как сообщили родственники, мужчина в среду отправился на рыбалку, а с четверга на связь не выходил.
Сын погибшего утром в субботу отправился на место, где обычно рыбачил его отец и обнаружил там перевернутую лодку.
В 12:10 водолазы ПСО СН были направлены в район острова Поджабный для поиска рыбака. Тело мужчины было обнаружено в затоне и извлечено из воды. В 15:30 его передали сотрудникам МВД и родственникам, сообщает