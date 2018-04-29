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13:10 (мск), источник: НИА Самара

В затоне Поджабный утонул пенсионер-рыбак

28 апреля оперативному дежурному поступило сообщение, что в затоне Поджабный предположительно утонул мужчина 1947 года рождения.

Как сообщили родственники, мужчина в среду отправился на рыбалку, а с четверга на связь не выходил.

Сын погибшего утром в субботу отправился на место, где обычно рыбачил его отец и обнаружил там перевернутую лодку.

В 12:10 водолазы ПСО СН были направлены в район острова Поджабный для поиска рыбака. Тело мужчины было обнаружено в затоне и извлечено из воды. В 15:30 его передали сотрудникам МВД и родственникам, сообщает пресс-служба ПСС Самарской области.

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