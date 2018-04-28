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20:01 (мск), источник: Интерфакс

«Ильюшин» подтвердил готовящуюся аварийную посадку самолета ВВС Индии в Жуковском

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU — Противолодочный самолет Ил-38 ВВС Индии готовится к аварийной посадке в подмосковном Жуковском, сообщили в пресс-службе «Авиакомплекса им. Ильюшина».

«В настоящее время в Жуковском к аварийной посадке готовится самолет Ил-38 ВВС Индии. Оповещены все аварийно-спасательные службы, проводятся подготовительные работы», — заявили в «Ильюшине».

В компании отметили, что на борту находятся опытные летчики-испытатели «Ильюшина».

«Руководство ПАО “Ил” также находится на месте», — добавили в пресс-службе.

Ранее источник в авиадиспетчерских службах сообщил «Интерфаксу», что Ил-38 вырабатывает топливо над подмосковным Жуковским и готовится к вынужденной посадке с невыпущенным шасси. По информации собеседника агентства, на борту находятся семь человек: технический персонал и пилоты.

Между тем на летном поле аэродрома НИИ им. Громова готовы к встрече самолета с неисправным шасси.

«Срабатывание сигнализации не говорит однозначно о невыпуске шасси. Как ожидается, самолету предстоит пролететь над взлетной полосой для того, чтобы специалисты могли определить визуально, вышло ли шасси. В любом случае, ситуация не является критической, к приему на земле готовы», — сказал источник.

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