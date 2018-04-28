«Ильюшин» подтвердил готовящуюся аварийную посадку самолета ВВС Индии в Жуковском
Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU — Противолодочный самолет Ил-38 ВВС Индии готовится к аварийной посадке в подмосковном Жуковском, сообщили в
Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU — Противолодочный самолет Ил-38 ВВС Индии готовится к аварийной посадке в подмосковном Жуковском, сообщили в
«В настоящее время в Жуковском к аварийной посадке готовится самолет Ил-38 ВВС Индии. Оповещены все
«Руководство ПАО “Ил” также находится на месте», — добавили в
Ранее источник в авиадиспетчерских службах сообщил «Интерфаксу», что Ил-38 вырабатывает топливо над подмосковным Жуковским и готовится к вынужденной посадке с невыпущенным шасси. По информации собеседника агентства, на борту находятся семь человек: технический персонал и пилоты.
«Срабатывание сигнализации не говорит однозначно о невыпуске шасси. Как ожидается, самолету предстоит пролететь над взлетной полосой для того, чтобы специалисты могли определить визуально, вышло ли шасси. В любом случае, ситуация не является критической, к приему на земле готовы», — сказал источник.