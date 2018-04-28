В здании Trump Tower в Баку вспыхнул второй пожар за день

Ранее в субботу очевидцы сообщили РИА Новости о пожаре в здании Trump Tower в центре Баку. Здание высотой 130 метров состоит из 33 этажей. В пресс-службе МЧС сообщили РИА Новости, что пожар был потушен через три часа, причины будут обнародованы.

«Второй пожар за день вспыхнул в здании, известном как Trump Tower, в центре Баку, на место работают пожарники. Дадим дополнительную информацию», — сообщили в пресс-службе.