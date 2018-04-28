В здании Trump Tower в Баку вспыхнул второй пожар за день
БАКУ, 28 апр — РИА Новости. Второй пожар за день вспыхнул в здании известном как Trump Tower в центре Баку, на место работают пожарники, сообщили РИА Новости
БАКУ, 28 апр — РИА Новости. Второй пожар за день вспыхнул в здании известном как Trump Tower в центре Баку, на место работают пожарники, сообщили РИА Новости
Ранее в субботу очевидцы сообщили РИА Новости о пожаре в здании Trump Tower в центре Баку. Здание высотой 130 метров состоит из 33 этажей. В
«Второй пожар за день вспыхнул в здании, известном как Trump Tower, в центре Баку, на место работают пожарники. Дадим дополнительную информацию», — сообщили в
В декабре 2016 года американские СМИ сообщили, что компания Дональда Трампа (Trump Organization) прекратила лицензионные соглашения по проектам в ряде стран. В частности, в Азербайджане, где почти завершилось строительство здания Trump Tower в форме паруса, но оно так и не было открыто.