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20:26 (мск), источник: РИА Новости

В здании Trump Tower в Баку вспыхнул второй пожар за день

БАКУ, 28 апр — РИА Новости. Второй пожар за день вспыхнул в здании известном как Trump Tower в центре Баку, на место работают пожарники, сообщили РИА Новости пресс-службе МЧС Азербайджана.

Ранее в субботу очевидцы сообщили РИА Новости о пожаре в здании Trump Tower в центре Баку. Здание высотой 130 метров состоит из 33 этажей. В пресс-службе МЧС сообщили РИА Новости, что пожар был потушен через три часа, причины будут обнародованы.

«Второй пожар за день вспыхнул в здании, известном как Trump Tower, в центре Баку, на место работают пожарники. Дадим дополнительную информацию», — сообщили в пресс-службе.

В декабре 2016 года американские СМИ сообщили, что компания Дональда Трампа (Trump Organization) прекратила лицензионные соглашения по проектам в ряде стран. В частности, в Азербайджане, где почти завершилось строительство здания Trump Tower в форме паруса, но оно так и не было открыто.

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