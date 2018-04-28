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20:21 (мск), источник: РИА Новости

Самолет Ил-38 ВВС Индии аварийно сел в Жуковском

Ранее сообщалось, что у «Ильюшина» отказал механизм выпуска шасси. Посадку выполнили российские летчики-испытатели.

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Самолет Ил-38 ВВС Индии совершил аварийную посадку в подмосковном Жуковском, сообщает департамент корпоративных коммуникаций корпорации «Ильюшин».

Самолет Ил-38 успешно приземлился с нераскрытой передней стойкой шасси. Рядом пожарные, огня нет.
Корпорация «Ильюшин»

В компании добавили, что пострадавших нет.

Ранее источник в концерне рассказал РИА Новости, что самолет принадлежит ВВС Индии, а не его борту находятся опытные летчики-испытатели. Перед посадкой экипаж осуществил сброс топлива.

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