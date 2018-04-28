Самолет Ил-38 ВВС Индии аварийно сел в Жуковском
Ранее сообщалось, что у «Ильюшина» отказал механизм выпуска шасси. Посадку выполнили российские
Ранее сообщалось, что у «Ильюшина» отказал механизм выпуска шасси. Посадку выполнили российские
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Самолет Ил-38 ВВС Индии совершил аварийную посадку в подмосковном Жуковском, сообщает департамент корпоративных коммуникаций корпорации «Ильюшин».
Самолет Ил-38 успешно приземлился с нераскрытой передней стойкой шасси. Рядом пожарные, огня нет.
В компании добавили, что пострадавших нет.
Ранее источник в концерне рассказал РИА Новости, что самолет принадлежит ВВС Индии, а не его борту находятся опытные