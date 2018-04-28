В Минске фура сдавала назад и наехала на кладовщика

Инцидент произошел 28 апреля около 9 часов утра. Грузовой автомобиль двигался задним ходом по закрытой дворовой территории на улице Карла Либкнехта, 45 и наехал на кладовщика.

По предварительной информации, у пострадавшего переломаны кости таза, позвонки, а также произошло внутреннее кровоизлияние грудной клетки, сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Московского района Минска Любовь Трепашко.