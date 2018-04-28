В Минске фура сдавала назад и наехала на кладовщика
Мужчина был срочно доставлен в больницу.
Мужчина был срочно доставлен в больницу.
Инцидент произошел 28 апреля около 9 часов утра. Грузовой автомобиль двигался задним ходом по закрытой дворовой территории на улице Карла Либкнехта, 45 и наехал на кладовщика.
Как пишет belta.by, сотрудники ОГАИ Московского РУВД Минска сопроводили автомобиль скорой помощи до медицинского учреждения по просьбе врачей, так как пострадавшему нужна была срочная операция.