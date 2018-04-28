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20:32 (мск), источник: Комсомольская правда

В Минске фура сдавала назад и наехала на кладовщика

Мужчина был срочно доставлен в больницу.

Источник: Комсомольская правда

Инцидент произошел 28 апреля около 9 часов утра. Грузовой автомобиль двигался задним ходом по закрытой дворовой территории на улице Карла Либкнехта, 45 и наехал на кладовщика.

По предварительной информации, у пострадавшего переломаны кости таза, позвонки, а также произошло внутреннее кровоизлияние грудной клетки, сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Московского района Минска Любовь Трепашко.

Как пишет belta.by, сотрудники ОГАИ Московского РУВД Минска сопроводили автомобиль скорой помощи до медицинского учреждения по просьбе врачей, так как пострадавшему нужна была срочная операция.

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