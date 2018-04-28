Работники МТЗ похитили оборудование более чем на 60 тысяч рублей

Источник: Комсомольская правда

Для хищений использовался грузовой автомобиль предприятия, используемый для вывоза мусора с территории завода.

Установлено, что всего за один раз в 20-ти тонной машине под слоем мусора преступники могли вывезти с территории завода свыше пяти тонн изделий из дорогостоящего металла. Общая стоимость похищенного оценена заводом на сумму свыше 60-ти тысяч белорусских рублей. Это является особо крупным размером, сообщили в ОИОС ГУВД Мингорисполкома.