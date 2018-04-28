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28 апреля, источник: Комсомольская правда

Работники МТЗ похитили оборудование более чем на 60 тысяч рублей

В преступную группу входили мастер цеха, контролер-охранник и водитель.

Источник: Комсомольская правда

Для хищений использовался грузовой автомобиль предприятия, используемый для вывоза мусора с территории завода.

Установлено, что всего за один раз в 20-ти тонной машине под слоем мусора преступники могли вывезти с территории завода свыше пяти тонн изделий из дорогостоящего металла. Общая стоимость похищенного оценена заводом на сумму свыше 60-ти тысяч белорусских рублей. Это является особо крупным размером, сообщили в ОИОС ГУВД Мингорисполкома.

В отношении работников завода возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 205 УК Республики Беларусь — кража. Участники преступной группы задержаны и водворены в ИВС. Санкция части данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до двенадцати лет с конфискацией имущества.

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