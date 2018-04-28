Грузовик столкнулся с трамваем в центре Москвы
Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU — Водитель грузового фургона спровоцировал дорожную аварию с трамваем в центре Москвы, сообщила в субботу
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Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU — Водитель грузового фургона спровоцировал дорожную аварию с трамваем в центре Москвы, сообщила в субботу
«В субботу около 20:20 в районе пересечения Большой Андроньевской улицы и улицы Сергия Радонежского произошло
По словам собеседника агентства, в городском транспорте пострадавших нет.
«Причины и все обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники ГИБДД», — отметили в ведомстве.