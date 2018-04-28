Грузовик столкнулся с трамваем в центре Москвы

«В субботу около 20:20 в районе пересечения Большой Андроньевской улицы и улицы Сергия Радонежского произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового фургона и трамвая № 45. По предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель грузового автомобиля, который выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с трамвайным вагоном», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Мосгортранса.