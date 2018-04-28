Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самбурская резко ответила Летучей на ее критику
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Дочь Стаса Михайлова выступила на первых соревнованиях
Задержана 13-кратная чемпионка СССР, чемпионка Олимпиады-80
Не узнать: Эвелина Бледанс переборщила с фотошопом
Антироссийские санкции США бьют по Германии и Франции Париж обратился к Берлину, Лондону и Риму с требованием убедить США смягчить ограничения
Мария Кожевникова пришла на премьеру фильма «Собибор» с мамой
Гагарина, Ревва и Дайнеко на вечеринке премии RU.TV
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Су-30СМ уничтожил фрегат ракетой Х-35 у берегов Сирии — видео
СМИ о том, как Турция нашла альтернативу ПВО РФ
Дженнифер Лоуренс сходила на ужин с 59-летним режиссером
Дэвид Бекхэм сменил прическу
Порошенко о реакции РФ на санкции: не ожидали такого результата
Ошибка пилота ВВС Франции привела к последствиям
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
Названа страна с самым дешевым гражданством
Фоторепортажи
15Сделать деньги
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
28 апреля, источник: Интерфакс

Грузовик столкнулся с трамваем в центре Москвы

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU — Водитель грузового фургона спровоцировал дорожную аварию с трамваем в центре Москвы, сообщила в субботу пресс-служба Мосгортранса.

«В субботу около 20:20 в районе пересечения Большой Андроньевской улицы и улицы Сергия Радонежского произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового фургона и трамвая № 45. По предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель грузового автомобиля, который выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с трамвайным вагоном», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Мосгортранса.

По словам собеседника агентства, в городском транспорте пострадавших нет.

«Причины и все обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники ГИБДД», — отметили в ведомстве.

Все новости региона
Медведев анонсировал повышение пенсионного возраста
Кому после 1 мая больше не дадут потребительский кредит
МИД РФ заявил о нежелании входить в корейский мирный договор
Правительство объяснило, почему у депутатов высокая зарплата
Китай анонсировал крупнейшее вмешательство в климат Земли
Российские дзюдоисты выиграли общий зачет чемпионата Европы
Умер режиссер Майкл Андерсон, снявший «Вокруг света за 80 дней»
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Воробьев прокомментировал 5-е поражение подряд у руля сборной В субботу российские хоккеисты уступили во втором матче Шведских хоккейных игр хозяевам турнира
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Осторожно: привычные файлы скрывают опасность Специалист по кибербезопасности обнаружил уязвимости, позволяющие выкрасть учетные данные Windows.
Кино
Ольга Зуева: «Наши с Даней сценарии переспали друг с другом» Актриса, режиссер и возлюбленная Данилы Козловского — о том, как снимала свой первый фильм с ним в одной из главных ролей, как снималась сама в его первом фильме, и о том, как победить предрассудки
Недвижимость
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
За что вас могут не выпустить за границу
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Названа страна с самым дешевым гражданством
Леди
Звезды за 40, которые не стесняются показаться без макияжа Анита Цой, Алла Пугачева, Рената Литвинова – кто еще из российских и зарубежных звездных женщин не стесняется быть не идеальной.
Дети
Как воспитывает детей Филипп Киркоров: 8 правил 30 апреля Филиппу Киркорову исполняется 51 год. Вспоминаем его главные принципы воспитания детей
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь