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00:32 (мск), источник: РИА Новости

Аварийно севший в аэропорту «Жуковский» Ил-38 отремонтируют и восстановят

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Аварийно севший в подмосковном Жуковском самолет Ил-38 благодаря действиям экипажа подлежит восстановлению и будет отремонтирован, сообщил РИА Новости источник в авиационной отрасли.

«Это уникальное изделие 1968 года, Ил-18/38, до сих пор имеющий прекрасные летные характеристики. А пилоты очень качественно отработали тот нештатный случай, которому стандартно обучают летчиков ПАО “Ил”. Экипаж справился героически: не сломав, посадил самолет, удерживая машину на основных стойках шасси до последнего момента, пока самолет плавно не лег на кабину и не затормозил», — сказал собеседник агентства.

«Минимально повредили его при аварийной ситуации, — добавил он, отметив при этом, что «командир экипажа — уникальный человек и заслуживает государственной награды».

Ранее самолет Ил-38 ВМС Индии совершил посадку в подмосковном Жуковском с нераскрытой передней стойкой шасси.

Ил сел в Жуковском с невыпущенным шасси
Во время загрузки произошла ошибка.
28 апреля© Ньюстюб
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