Аварийно севший в аэропорту «Жуковский» Ил-38 отремонтируют и восстановят

«Это уникальное изделие 1968 года, Ил-18/38, до сих пор имеющий прекрасные летные характеристики. А пилоты очень качественно отработали тот нештатный случай, которому стандартно обучают летчиков ПАО “Ил”. Экипаж справился героически: не сломав, посадил самолет, удерживая машину на основных стойках шасси до последнего момента, пока самолет плавно не лег на кабину и не затормозил», — сказал собеседник агентства.