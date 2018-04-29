Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Зуева: «Наши с Даней сценарии переспали друг с другом»
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
«Роскосмос» помог второкласснику с заданием по рисованию
За что вас могут не выпустить за границу
Молодой бойфренд Хайди Клум оказался женат
«Ему запретили вино и пиво»От чего лечился Сталин в долгих отпусках на юге
Жену Овечкина поздравляют с беременностью
«Роскосмос» помог второкласснику с заданием по рисованию
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Су-30СМ уничтожил фрегат ракетой Х-35 у берегов Сирии — видео
СМИ о том, как Турция нашла альтернативу ПВО РФ
Дженнифер Лоуренс сходила на ужин с 59-летним режиссером
Дэвид Бекхэм сменил прическу
СМИ: Армен Джигарханян захотел умереть дома
Странный вид сына Полищук беспокоит поклонников
Названа страна, где дешевле всего получить гражданство
За что вас могут не выпустить за границу
Фоторепортажи
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
15Сделать деньги
01:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Закрыт самый крупный в мире сайт для порномести

Полиция Нидерландов конфисковала сервер крупнейшего в мире сайта для порномести Anon-IB. Об этом сообщает Cnet.

Задержаны трое жителей Нидерландов, на их компьютерах и телефонах было найдено огромное количество персональных данных и изображений женщин. По утверждению следствия, подозреваемые знали друг друга, они просили других посетителей помочь получить изображения конкретных девушек.

Расследование началось в марте 2017 года после того, как потерпевшая обратилась в полицию с заявлением, что ее личные изображения были опубликованы без ее согласия.

Арестованным предъявили обвинения во взломах компьютеров и распространении материалов с непристойным содержимым. По версии следствия, киберпреступники собирали материалы с почты жертв, аккаунтов в соцсетях и облачных хранилищ. При этом женщины зачастую даже не подозревали о появлении своих фотографий на сайте.

В 2014 году именно Anon-IB оказался в центре скандала с публикацией интимных фотографий голливудских знаменитостей.

Как кибермошенники «готовятся» к Чемпионату мира по футболу
Во время загрузки произошла ошибка.
16 марта© Ньюстюб
 Раскрыт план Путина для «решительного прорыва»
США предрекли смерть авиации России
Россия рассказала о войне стран Запада против ОЗХО
Кому после 1 мая больше не дадут потребительский кредит
МИД РФ заявил о нежелании входить в корейский мирный договор
Правительство объяснило, почему у депутатов высокая зарплата
Китай анонсировал крупнейшее вмешательство в климат Земли
Золотые гены: Ротшильды вырастили нового финансового воротилу
Умер режиссер Майкл Андерсон, снявший «Вокруг света за 80 дней»
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
«Зенит» примет ЦСКА в матче чемпионата России по футболу Для хозяев это будет едва ли не последний шанс пробиться в зону еврокубков
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Осторожно: привычные файлы скрывают опасность Специалист по кибербезопасности обнаружил уязвимости, позволяющие выкрасть учетные данные Windows.
Кино
Ольга Зуева: «Наши с Даней сценарии переспали друг с другом» Актриса, режиссер и возлюбленная Данилы Козловского — о том, как снимала свой первый фильм с ним в одной из главных ролей, как снималась сама в его первом фильме, и о том, как победить предрассудки
Недвижимость
Россияне ждут снижения цен на жилье
В Москве могут построить канатную дорогу
За что вас могут не выпустить за границу
Строителей дома по реновации оштрафовали за нарушения
Леди
Тогда и сейчас: как изменились солистки группы «Стрелки» Во второй половине 90-х была создана группа «Стрелки», под песни которой танцевали на всех дискотеках
Дети
Как воспитывает детей Филипп Киркоров: 8 правил 30 апреля Филиппу Киркорову исполняется 51 год. Вспоминаем его главные принципы воспитания детей
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь