ДТП в Алматы: пешеход погиб под колесами кроссовера

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 29 апр — Sputnik. Смертельный наезд на пешехода произошел по проспекту Рыскулова, между улицами Жансугурова и Казыбаева.

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Как рассказали Sputnik Казахстан очевидцы, Honda CR-V двигалась по Рыскулова в западном направлении, в неположенном месте дорогу начал перебегать пешеход. Водитель автомобиля не успел среагировать и на полном ходу сбил пешехода.

От полученных травм мужчина, которому 30−35 лет, скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.