ДТП в Алматы: пешеход погиб под колесами кроссовера
Перебегавший дорогу в неположенном месте мужчина скончался на месте происшествия до приезда «скорой».
Перебегавший дорогу в неположенном месте мужчина скончался на месте происшествия до приезда «скорой».
АСТАНА, 29 апр — Sputnik. Смертельный наезд на пешехода произошел по проспекту Рыскулова, между улицами Жансугурова и Казыбаева.
Как рассказали Sputnik Казахстан очевидцы, Honda
От полученных травм мужчина, которому 30−35 лет, скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.
Сотрудники дорожной полиции Алматы и криминалисты выясняют детали произошедшего.