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08:18 (мск), источник: Informburo.kz

В Уральске возросло количество пострадавших от урагана

В управлении здравоохранения ЗКО заявили о двух пострадавших во время урагана, который обрушился на Уральск 28 апреля.

В Уральске оценили последствия прошедшего накануне урагана. Как сообщили в управлении здравоохранения ЗКО, в результате пострадали двое человек.

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«В результате сильного ветра на одном из рынков города воротами ударило по голове десятилетнего мальчика. Он получил сотрясение головного мозга. Ребёнка доставили в городскую многопрофильную больницу. После обследования пациента направили на амбулаторное лечение. Также пострадал 37-летний мужчина. Он получил травму головы от сорвавшегося с крыши куска профлиста. У пациента диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга», — сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения ЗКО Айнагуль Сакпусунова.

В акимате Уральска прошло совещание, на котором руководители коммунальных служб рассказали о текущей ситуации.

«Были сорваны крыши двух школ общей площадью 235 квадратных метров. Ветром повалено 36 деревьев, из них уже 26 вывезены, работают пять оперативных бригад коммунальных служб. Также под воздействием сильного ветра было оборвано 17 линий электропередач, из них 10 восстановлено, по семи идут восстановительные работы», — отметили в акимате Уральска.

После улучшения погодных условий будет восстановлена надпись «Орал» на въезде в город. Две десятиметровые буквы из металлических конструкций обрушились. Кроме этого штормовой ветер повалил два остановочных павильона, которые будут восстановлены в кратчайшие сроки.

28 апреля в Уральске из-за сильного ветра с порывами до 22 метров в секунду были повалены рекламные конструкции, сорваны кровли жилых домов и соцобъектов, произошли аварии на линиях электроснабжения.

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