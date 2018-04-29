Алкоголь и темперамент сослужили плохую службу приморцу
В Приморье полицейские окончили проверку по факту инцидента в
В Приморье полицейские окончили проверку по факту инцидента в
Инцидент произошел ночью на улице 50-летия Октября в Дальнегорске. Конфликт случился между посетителями заведения, которые были в состоянии алкогольного опьянения.
В результате конфликта двое мужчин получили телесные повреждения.
Полицейские провели проверку и установили личность подозреваемого. Им оказался 30-летний житель Дальнегорска, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Согласно заключениям
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. В отношении фигуранта избрана мера процессуального принуждения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Ирина Петрова.