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08:27 (мск), источник: ДЕЙТА

Алкоголь и темперамент сослужили плохую службу приморцу

В Приморье полицейские окончили проверку по факту инцидента в магазине-баре, об этом DEITA. RU сообщили в пресс-службе МВД России по Приморскому краю.

Инцидент произошел ночью на улице 50-летия Октября в Дальнегорске. Конфликт случился между посетителями заведения, которые были в состоянии алкогольного опьянения.

В результате конфликта двое мужчин получили телесные повреждения.

Полицейские провели проверку и установили личность подозреваемого. Им оказался 30-летний житель Дальнегорска, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Согласно заключениям судебно-медицинских экспертиз, он своими действиями причинил вред здоровью потерпевших.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. В отношении фигуранта избрана мера процессуального принуждения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Ирина Петрова.

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