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08:17 (мск), источник: АиФ Владивосток

Во Владивостоке изъяли контрабандных крабов и трепанга на 7 млн рублей

Браконьеры хранили нелегальный товар в автомастерской.

Во Владивостоке пресечена контрабанда крабов и трепанга, пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Приморские пограничники нашли и изъяли у лиц, специализирующихся на незаконном обороте и контрабанде водных биологических ресурсов, семь тонн краба и трепанга дальневосточного. Нелегально добытые ресурсы хранились в принадлежащей браконьерам автомастерской, в морозильной установке и грузовике.

Общая стоимость изъятого превышает семь миллионов рублей, отметили в ведомстве. Проводится разбирательство. По его итогам примут процессуальное решение.

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