Во Владивостоке изъяли контрабандных крабов и трепанга на 7 млн рублей

Во Владивостоке пресечена контрабанда крабов и трепанга, пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Приморские пограничники нашли и изъяли у лиц, специализирующихся на незаконном обороте и контрабанде водных биологических ресурсов, семь тонн краба и трепанга дальневосточного. Нелегально добытые ресурсы хранились в принадлежащей браконьерам автомастерской, в морозильной установке и грузовике.