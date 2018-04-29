Во Владивостоке изъяли контрабандных крабов и трепанга на 7 млн рублей
Браконьеры хранили нелегальный товар в автомастерской.
Браконьеры хранили нелегальный товар в автомастерской.
Во Владивостоке пресечена контрабанда крабов и трепанга, пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.
Приморские пограничники нашли и изъяли у лиц, специализирующихся на незаконном обороте и контрабанде водных биологических ресурсов, семь тонн краба и трепанга дальневосточного. Нелегально добытые ресурсы хранились в принадлежащей браконьерам автомастерской, в морозильной установке и грузовике.
Общая стоимость изъятого превышает семь миллионов рублей, отметили в ведомстве. Проводится разбирательство. По его итогам примут процессуальное решение.