Пропавший в Екатеринбурге школьник найден мертвым
Пропавший накануне в Екатеринбурге 10-летний мальчик найден мертвым, сообщает Следственный комитет.
Пропавший накануне в Екатеринбурге 10-летний мальчик найден мертвым, сообщает Следственный комитет.
Накануне вечером, в полиции поступило сообщение об исчезновении ребенка, проживавшего по улице Сибирка посёлка Садовый. В результате поисков, тело мальчика нашли в сливном колодце. По факту трагедии следственным отделом по Орджоникидзевскому району СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).
По предварительным данным, днём 28 мальчик отпросился у матери и направился гулять по посёлку. Внешних признаков насильственной смерти на теле ребёнка не обнаружено. Для определения точной причины смерти проводится судмедэкспертиза. Выясняется, по какой причине колодец оказался открытым.