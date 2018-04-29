Пропавший в Екатеринбурге школьник найден мертвым

Накануне вечером, в полиции поступило сообщение об исчезновении ребенка, проживавшего по улице Сибирка посёлка Садовый. В результате поисков, тело мальчика нашли в сливном колодце. По факту трагедии следственным отделом по Орджоникидзевскому району СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).