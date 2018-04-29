В Тольятти мужчина пострадал от снесенного шквальным ветром уличного холодильника
Пострадавший получил политравму.
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Пострадавший получил политравму.
В субботу, 28 апреля, около восьми часов вечера, по предварительным данным, на одной из автозаправок АЗС в Центральном районе Тольятти пострадал мужчина, на которого шквальным ветром опрокинуло уличный холодильник с напитками, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
31-летний пострадавший получил политравму и на «скорой» отправлен в лечебное учреждение.