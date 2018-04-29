Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Это ужас»: канадский пианист поделился впечатлениями от Киева
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Школьники растрогали учителя кроссовками его мечты
В Диану Шурыгину бросили живую курицу на концерте (видео)
Джаред Лето спел с фанатами в центре Петербурга
«Ему запретили вино и пиво»От чего лечился Сталин в долгих отпусках на юге
Брызгалова ушла от керлингиста Крушельницкого
Моисеева: «Тренер предлагал мне интим четыре раза»
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Изменившаяся Понаровская произвела фурор в Сети - СМИ
Кадры уничтожения Су-30СМ военного корабля у Сирии
Молодой бойфренд Хайди Клум оказался женат
Не узнать: Эвелина Бледанс переборщила с фотошопом
СМИ: Армен Джигарханян захотел умереть дома
Варнава полностью разделась ради фотографии – СМИ
Названа страна, где дешевле всего получить гражданство
За что вас могут не выпустить за границу
Фоторепортажи
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
8Военные показали обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет
14:17 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярском крае под лёд провалились пять рыбаков

Два человека пострадали.

В Шарыповском районе (Красноярский край) на озере Большом пять рыбаков провалились под лёд. Об этом сообщили в КГКУ «Спасатель».

В сводке происшествий указано, что спасатели выезжали на акваторию два раза. Сначала поступило сообщение, что требуется помощь трём рыбакам, угодившим под лёд. Однако они выбрались самостоятельно, вызов отменили.

Через некоторое время стало известно, что под лёд провалились ещё два человека. Пострадавших извлекли очевидцы вместе с сотрудниками ПЧ и передали медикам.

Все новости региона
Не шашлыком единым. Что еще можно приготовить на мангале
В ЕС пригрозили США «тройной реакцией» в случае введения пошлин
Кому после 1 мая больше не дадут потребительский кредит
Правительство объяснило, почему у депутатов высокая зарплата
Почему визиты Макрона и Меркель в США окончились безрезультатно
Астроном снял на видео странные объекты, пролетевшие мимо Луны
Золотые гены: Ротшильды вырастили нового финансового воротилу
Почему в России не любят даже хороших богатых
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Легенда в деле: Емельяненко быстро разобрался с Миром Федор Емельяненко в ночь на воскресенье менее чем за минуту победил другого именитого бойца смешанных единоборств американца Фрэнка Мира и вышел в полуфинал Bellator
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Осторожно: привычные файлы скрывают опасность Специалист по кибербезопасности обнаружил уязвимости, позволяющие выкрасть учетные данные Windows.
Кино
Все любят Мамбу: 48 лет Уме Турман Одна из самых ярких и длинноногих блондинок Голливуда отмечает день рождения. «Кино Mail.Ru» вспоминает яркие роли неповторимой Умы Турман
Недвижимость
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
За что вас могут не выпустить за границу
Россияне ждут снижения цен на жилье
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Леди
Сергей Лазарев: «Сегодня людям нужна русскоязычная музыка» Певец о том, чем зарубежная аудитория кардинально отличается от нашей, почему новая музыка быстро надоедает и куда «ушел» успех «Грибов».
Дети
«Богатырь»: сын Ксении Собчак унаследовал фигуру Максима Виторгана Поклонники считают Платона очень крепким мальчиком.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь