В Красноярском крае под лёд провалились пять рыбаков
Два человека пострадали.
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Два человека пострадали.
В Шарыповском районе (Красноярский край) на озере Большом пять рыбаков провалились под лёд. Об этом сообщили в КГКУ «Спасатель».
В сводке происшествий указано, что спасатели выезжали на акваторию два раза. Сначала поступило сообщение, что требуется помощь трём рыбакам, угодившим под лёд. Однако они выбрались самостоятельно, вызов отменили.
Через некоторое время стало известно, что под лёд провалились ещё два человека. Пострадавших извлекли очевидцы вместе с сотрудниками ПЧ и передали медикам.