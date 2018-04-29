В Красноярском крае под лёд провалились пять рыбаков

В Шарыповском районе (Красноярский край) на озере Большом пять рыбаков провалились под лёд. Об этом сообщили в КГКУ «Спасатель».

В сводке происшествий указано, что спасатели выезжали на акваторию два раза. Сначала поступило сообщение, что требуется помощь трём рыбакам, угодившим под лёд. Однако они выбрались самостоятельно, вызов отменили.