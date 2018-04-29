В Воронежской области в тройном ДТП погибли 2 человека
ДТП случилось в Панинском районе.
ДТП случилось в Панинском районе.
Авария с участием трех автомобилей произошла в Панинском районе Воронежской области. Погибли 25-летний мужчина и 56-летняя женщина, 26-летнюю девушку доставили в медучреждение, сообщила
ДТП случилось накануне в 21:20 на 53 км автодороги Р-193 «Воронеж-Тамбов». Водитель автомобиля Audi-80, 25-летний житель Эртиля, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Hyundai Getz под управлением 56-летней жительницы Терновского района. Затем иномарка врезалась в Ford Focus, за рулем которого ехал 31-летний житель Эртильского района.
Погибли водитель Audi-80 и водитель автомобиля Hyundai Getz. Госпитализировали 26-летнюю пассажирку Hyundai Getz. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства аварии.