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13:34 (мск), источник: Newsroom24.ru

Баня и квартира сгорели утром 29 апреля в Дзержинске

Оба пожара произошли после шести часов утра.

Баня и квартира сгорели утром 29 апреля в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Как отмечается в сообщении, сразу после шести часов утра в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о возгорании квартиры в Дзержинск. Огонь уничтожил имущество в квартире на площади 15 квадратных метров.

Через полчаса после возгорания в квартире поступило сообщение о загоревшейся бане, расположенной в поселке Пушкино городского округа Дзержинск. В результате пожара баня сгорела. Общая площадь, пройденная огнем, превысила 20 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что кормоцех сгорел в городском округе Выкса Нижегородской области.

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