На Урале более полусотни рыбаков унесло на льдинах

Одну из льдин с людьми отнесло от берега на 200 м, вторую — на 50 м. Для эвакуации рыбаков спасатели использовали аэролодку и катер на воздушной подушке. Вся операция заняла у сотрудников около часа.

С конца марта текущего года спасатели проводили с уральскими рыбаками профилактические беседы в связь с таянием льдов на водохранилищах. В начале апреля Сибирский региональный центр МЧС разослал по СМИ «поучительный ролик», на котором морская волна за несколько секунд ломает прочный ледяной покров под ногами рыбака. Сам ролик был снят во Владивостоке.