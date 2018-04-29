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13:18 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самарской области инспекторы ДПС пытались поймать лошадь у поста

Как животное попало на оживленную трассу до конца непонятно.

Вечером в субботу, 28 апреля, многие автомобилисты на трассе М-5 у поста ДПС у Зеленовки, что находится под Тольятти, видели коня. Животное носилось поперек трассы, а инспекторы ДПС пытались предотвратить аварию.

— Наш доблестный ДПС даже коня на скаку не остановит! — шутит в социальных сетях один из очевидцев.

Из-за мечущегося коня у поста даже образовался небольшой затор. Инспекторы ДПС активно пытались выдворить животное с проезжей части. Скорее всего, лошадь выбежала на М-5 со стороны лесополосы. Чем закончились попытки ее поймать и кому она принадлежит пока неизвестно.

В Самарской области животные дикие и не очень часто забредают в города. Например, в 2016 году вся Самара ловила семейство лосей, наделавшее много шума в городе.

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