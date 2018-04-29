В Самарской области инспекторы ДПС пытались поймать лошадь у поста

Вечером в субботу, 28 апреля, многие автомобилисты на трассе М-5 у поста ДПС у Зеленовки, что находится под Тольятти, видели коня. Животное носилось поперек трассы, а инспекторы ДПС пытались предотвратить аварию.

— Наш доблестный ДПС даже коня на скаку не остановит! — шутит в социальных сетях один из очевидцев.

Из-за мечущегося коня у поста даже образовался небольшой затор. Инспекторы ДПС активно пытались выдворить животное с проезжей части. Скорее всего, лошадь выбежала на М-5 со стороны лесополосы. Чем закончились попытки ее поймать и кому она принадлежит пока неизвестно.