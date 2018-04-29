В Самарской области инспекторы ДПС пытались поймать лошадь у поста
Как животное попало на оживленную трассу до конца непонятно.
Как животное попало на оживленную трассу до конца непонятно.
Вечером в субботу, 28 апреля, многие автомобилисты на трассе М-5 у поста ДПС у Зеленовки, что находится под Тольятти, видели коня. Животное носилось поперек трассы, а инспекторы ДПС пытались предотвратить аварию.
— Наш доблестный ДПС даже коня на скаку не остановит! — шутит в социальных сетях один из очевидцев.
В Самарской области животные дикие и не очень часто забредают в города. Например, в 2016 году вся Самара ловила семейство лосей, наделавшее много шума в городе.