Ребенка с тяжелыми ожогами доставили в столичную больницу
Трехлетнего ребенка, получившего ожоги 70 процентов поверхности тела, доставили в столичную больницу из Флорешт вертолетом SMURD.
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Трехлетнего ребенка, получившего ожоги 70 процентов поверхности тела, доставили в столичную больницу из Флорешт вертолетом SMURD.
Во время перелета, который длился около получаса, за состоянием ребенка следили парамедики.
Малыш получил ожоги во время пожара и нуждается в специализированной помощи, которую ему окажут в Институте матери и ребенка.
Это уже третья