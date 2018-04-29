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10:47 (мск), источник: Publika.md

Ребенка с тяжелыми ожогами доставили в столичную больницу

Трехлетнего ребенка, получившего ожоги 70 процентов поверхности тела, доставили в столичную больницу из Флорешт вертолетом SMURD.

Источник: Publika.md

Во время перелета, который длился около получаса, за состоянием ребенка следили парамедики.

Малыш получил ожоги во время пожара и нуждается в специализированной помощи, которую ему окажут в Институте матери и ребенка.

Это уже третья воздушно-медицинская операция SMURD по транспортировке детей в тяжелом состоянии.

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