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13:02 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Нашедшие 150 тыс рублей воронежцы вернули деньги владельцу

Предприниматель потерял деньги возле подъезда.

Предприниматель, потерявший возле подъезда пачку со 150 тыс. рублями, нашел свое имущество. Двое мужчин, которые обнаружили деньги, вернули их владельцу. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети в субботу, 29 апреля.

Инцидент произошел 26 апреля. Деньги выпали из кармана предпринимателя возле подъезда дома на улице Острогожской. Камеры видеонаблюдения сняли, как пачку денег подобрали двое мужчин, которым на вид по 45 лет. После они ушли в направлении Шилово.

В соцсети предприниматель опубликовал кадры с камер видеонаблюдения и попросил мужчин откликнуться за вознаграждение. Спустя двое суток воронежцы откликнулись.

— Всем спасибо. Сегодня позвонили герои этого поста и вернули деньги. Оказались порядочные люди, — написал предприниматель.

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