В Кишиневе строитель упал с 10-ого этажа и остался жив
Несчастный случай произошел на одной из строительных площадок в столице.
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Несчастный случай произошел на одной из строительных площадок в столице.
Рабочий, управляя бетонным насосом, поскользнулся и упал с десятого этажа на деревянную площадку восьмого.
«Человек упал на деревянный настил. На два этажа ниже».
На место прибыли две бригады спасателей. Они спустили пострадавшего вниз и передали врачам скорой помощи.
«Спуск гражданина прошел аккуратно и безопасно для пострадавшего», — сказал пожарный Илья Грангач.
«У пациента
Согласно официальной статистике, в Молдове ежегодно на рабочем месте происходит примерно 450 несчастных случаев.