В Кишиневе строитель упал с 10-ого этажа и остался жив

«Человек упал на деревянный настил. На два этажа ниже».



На место прибыли две бригады спасателей. Они спустили пострадавшего вниз и передали врачам скорой помощи.



«Спуск гражданина прошел аккуратно и безопасно для пострадавшего», — сказал пожарный Илья Грангач.



«У пациента черепно-мозговая травма и перелом правой руки».



Согласно официальной статистике, в Молдове ежегодно на рабочем месте происходит примерно 450 несчастных случаев.