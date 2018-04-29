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13:47 (мск), источник: Нижегородская правда

ЧП под окнами ДУКа. Огромное дерево упало на детскую площадку в Нижнем Новгороде

По словам очевидцев, на площадке находились дети.

Огромное дерево упало на детскую площадку в Нижнем Новгороде. О ЧП сообщили местные жители в социальной сети.

«В Ленинском районе на улице Радио, 2 упало большое дерево, прямо на детскую площадку. Оборвало провода электропередач, на площадке находились дети, к счастью, пострадавших нет. Местные жители несколько раз писали заявление по поводу этого и такого же рядом стоящего сухого дерева, реакции не было», — написал неизвестный в группе «ЧП | ДТП Нижний Новгород» в социальной сети.

«Дерево упало при мне. Детей не было. Но проблема есть. Кто решит?» — задался вопросом в обсуждениях Владимир Тарасов. «Прям под окнами ДУКа», — сообщила Маргарита Кулакова.

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