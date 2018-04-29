В Казахстане перевернулся автобус с пассажирами из Узбекистана

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. В Жамбылской области Республики Казахстан, на 205 километре трассы «Западная Европа — Западный Китай» в субботу перевернулся микроавтобус Mersedec Sprinter с пассажирами из Узбекистана, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел страны.

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Два человека скончались на месте, остальных госпитализировали. Двое из них получили серьезные повреждения позвоночника, они находятся в центральной больнице Кордайского района.

Врачи расценивают состояние пострадавших как стабильно тяжелое. Полиция проводит досудебное расследование и выясняет все обстоятельства произошедшего. Назначен ряд экспертиз.