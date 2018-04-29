В челябинской многоэтажке между стенами вспыхнул утеплитель
Огонь, который разносился по вентиляции, тушили два часа.
Огонь, который разносился по вентиляции, тушили два часа.
Два часа проливали водой челябинские пожарные загоревшийся утеплитель между стенами типового десятиэтажного дома по ул. Чичерина, 8. В воскресенье, 29 апреля, дым и запах гари почувствовала жительница дома. Через минуту из вентиляционного отверстия в квартире повалил дым. Вызвали пожарных.
Как пояснили «Комсомолке» в
Работали огнеборцы с использованием автолестницы: проливали с крыши. Для местных зевак вышло хорошее развлечение. Фото с пожарной машиной и поднятой на верхотуру автолестницей обошло все сети.
В причинах возгорания утеплителя будут разбираться эксперты.