В челябинской многоэтажке между стенами вспыхнул утеплитель

Два часа проливали водой челябинские пожарные загоревшийся утеплитель между стенами типового десятиэтажного дома по ул. Чичерина, 8. В воскресенье, 29 апреля, дым и запах гари почувствовала жительница дома. Через минуту из вентиляционного отверстия в квартире повалил дым. Вызвали пожарных.

Как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, загорелся утеплитель между внешней и внутренней стенами дома. Поскольку материал проложен по всей вертикали многоэтажки, работали долго. Важно было все пролить так, чтобы и тлеющего участка не осталось. Иначе по вентиляции огонь могло бы вновь раздуть.

Работали огнеборцы с использованием автолестницы: проливали с крыши. Для местных зевак вышло хорошее развлечение. Фото с пожарной машиной и поднятой на верхотуру автолестницей обошло все сети.

Источник: Комсомольская правда