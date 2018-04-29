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14:49 (мск), источник: Комсомольская правда

В челябинской многоэтажке между стенами вспыхнул утеплитель

Огонь, который разносился по вентиляции, тушили два часа.

Два часа проливали водой челябинские пожарные загоревшийся утеплитель между стенами типового десятиэтажного дома по ул. Чичерина, 8. В воскресенье, 29 апреля, дым и запах гари почувствовала жительница дома. Через минуту из вентиляционного отверстия в квартире повалил дым. Вызвали пожарных.

Как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, загорелся утеплитель между внешней и внутренней стенами дома. Поскольку материал проложен по всей вертикали многоэтажки, работали долго. Важно было все пролить так, чтобы и тлеющего участка не осталось. Иначе по вентиляции огонь могло бы вновь раздуть.

Работали огнеборцы с использованием автолестницы: проливали с крыши. Для местных зевак вышло хорошее развлечение. Фото с пожарной машиной и поднятой на верхотуру автолестницей обошло все сети.

Источник: Комсомольская правда

В причинах возгорания утеплителя будут разбираться эксперты.

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