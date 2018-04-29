Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Поражение для всех»: США выдвинули ультиматум Канаде и ЕС - СМИ
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Школьники растрогали учителя кроссовками его мечты
Близкие Джигарханяна больше не скрывают правду о его здоровье
Молодой бойфренд Хайди Клум оказался женат
Лавров: Франция потворствует обману США в Сирии Некоторые страны взяли курс на развал Сирии, заявил министр иностранных дел РФ
Брызгалова ушла от керлингиста Крушельницкого
Моисеева: «Тренер предлагал мне интим четыре раза»
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Су-30СМ уничтожил фрегат ракетой Х-35 у берегов Сирии — видео
СМИ о том, как Турция нашла альтернативу ПВО РФ
Молодой бойфренд Хайди Клум оказался женат
Не узнать: Эвелина Бледанс переборщила с фотошопом
СМИ: Армен Джигарханян захотел умереть дома
Варнава полностью разделась ради фотографии – СМИ
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
В Москве могут построить канатную дорогу
Фоторепортажи
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
8Военные показали обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет
14:48 (мск), источник: АиФ Челябинск

Ураганный ветер сносит крыши и валит деревья в Челябинской области

Южноуральцы недовольны работой коммунальных служб.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +8° 49% 761 мм рт. ст. 6 м/с

Ураганный ветер, бушующий в воскресенье, 29 апреля, на территории Челябинской области, сносит рекламные конструкции и крыши, валит на автомобили заборы и деревья, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Фотографиями с разгулом стихии южноуральцы делятся в социальных сетях. По словам челябинцев, порывы ветра уносят не только продуктовые палатки, но и срывают крыши балконов и карнизы с домов.

В микрорайоне Парковый металлический забор накренился на припаркованные рядом машины, а на улице Молдавской автомобиль помяло упавшее дерево.

Аналогичная ситуация в Златоусте. Дерево, поваленное ураганным метром, разбило переднее стекло иномарки. Жители города жалуются на коммунальные службы, которые, видя состояние зелёных насаждений, могли бы предотвратить ЧП. Ведь специалисты МЧС, предупреждая от надвигающейся из Москвы непогоде, заранее советовали властям проверить слабо укреплённые конструкции.

Порывы достигают такой силы, что сносят на своём пути даже тяжёлые металлические рекламные билборды.

«И флаги упали. И крыша у входа в налоговую», — написала в соцсетях жительница Златоуста Наталья Молчанова.

«А у нас электричество сдуло», — ответила ей Надежда Шорина.

Все новости региона
«Трижды выводили на расстрел». Малолетняя узница - о детстве в концлагере
В ЕС пригрозили США «тройной реакцией» в случае введения пошлин
Кому после 1 мая больше не дадут потребительский кредит
Правительство объяснило, почему у депутатов высокая зарплата
Почему визиты Макрона и Меркель в США окончились безрезультатно
Астроном снял на видео странные объекты, пролетевшие мимо Луны
Золотые гены: Ротшильды вырастили нового финансового воротилу
Почему в России не любят даже хороших богатых
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Легенда в деле: Емельяненко быстро разобрался с Миром Федор Емельяненко в ночь на воскресенье менее чем за минуту победил другого именитого бойца смешанных единоборств американца Фрэнка Мира и вышел в полуфинал Bellator
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Осторожно: привычные файлы скрывают опасность Специалист по кибербезопасности обнаружил уязвимости, позволяющие выкрасть учетные данные Windows.
Кино
Все любят Мамбу: 48 лет Уме Турман Одна из самых ярких и длинноногих блондинок Голливуда отмечает день рождения. «Кино Mail.Ru» вспоминает яркие роли неповторимой Умы Турман
Недвижимость
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
За что вас могут не выпустить за границу
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Названа страна с самым дешевым гражданством
Леди
Сергей Лазарев: «Сегодня людям нужна русскоязычная музыка» Певец о том, чем зарубежная аудитория кардинально отличается от нашей, почему новая музыка быстро надоедает и куда «ушел» успех «Грибов».
Дети
«Богатырь»: сын Ксении Собчак унаследовал фигуру Максима Виторгана Поклонники считают Платона очень крепким мальчиком.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь