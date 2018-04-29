На Ангарском перевале начал работать спасательный пост МЧС

В пункте на постоянном дежурстве находятся двое пожарных части Доброе ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым».

«У огнеборцев на вооружении находится пожарный автомобиль первой помощи “Валдай”, оснащенный необходимым спасательным оборудованием: гидравлическим и шанцевым инструментом, радиосвязью и противопожарными средствами. Для размещения личного состава установлен небольшой временный модуль», — рассказали в ведомстве, уточнив, что «Валдай» предназначен для «тушения пожаров и спасательных работ на ранней стадии».

Кроме этого, на вооружении спасателей имеется аварийная световая башня, которая позволяет освещать значительные территории в темное время суток или тем, где нет электричества.

По словам главы МЧС Крыма Сергея Шахова, размещение пункта на указанном месте позволяет значительно сократить время прибытия спасателей к месту нештатной ситуации и своевременно оказать помощь нуждающимся.

«Опыт предыдущих лет показывает, что такой пост здесь необходим. На расстоянии от Симферополя до Алушты базируется лишь одно спасательное подразделение: пожарная часть в селе Доброе. В летний период на трассе Симферополь — Ялта очень оживленное движение, и, к сожалению, риск возникновения ДТП значительно повышен», — пояснил он.