Стали известны подробности наезда танка на человека в Петербурге

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, мужчина только упал с бронетехники. В результате происшествия он получил несерьезные травмы.

«Человек упал с бронетехники. Обошлось без пострадавших», — заявили в пресс-службе ведомства.