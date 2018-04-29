Стали известны подробности наезда танка на человека в Петербурге
Сотрудники специальных служб рассказали подробности происшествия в парке 300-летия в
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Сотрудники специальных служб рассказали подробности происшествия в парке 300-летия в
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, мужчина только упал с бронетехники. В результате происшествия он получил несерьезные травмы.
«Человек упал с бронетехники. Обошлось без пострадавших», — заявили в
Ранее сообщалось, что в парке 300-летия в