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14:43 (мск), источник: ivbg.ru

Стали известны подробности наезда танка на человека в Петербурге

Сотрудники специальных служб рассказали подробности происшествия в парке 300-летия в Санкт-Петербурге.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, мужчина только упал с бронетехники. В результате происшествия он получил несерьезные травмы.

«Человек упал с бронетехники. Обошлось без пострадавших», — заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что в парке 300-летия в Санкт-Петербурге танк наехал на пешехода. На место происшествия незамедлительно прибыли экстренные службы.

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