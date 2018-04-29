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14:05 (мск), источник: АиФ Черноземье

Снятие порчи обошлось воронежской пенсионерке в 400 тысяч рублей

Доверчивая женщина осталась без денег и золотых украшений.

В Воронеже полицейские разыскивают гадалок, которые обокрали 75-летнюю местную жительницу.

Инцидент произошел около 11:00 24 апреля на улице Ростовской. К пенсионерке подошли две незнакомки, и одна из них начала убеждать женщину, что видит на ней сглаз и сильную порчу, которая может привести к болезни или даже смерти. Гадалка пообещала напуганной пенсионерке бесплатно снять с нее порчу. Для этого нужно было провести «очищение» всех имеющихся у неё дома и на сберегательной книжке денег, а также золотых изделий.

Запудрив голову пенсионерке, она отправила свою помощницу домой к старушке, а сама пообещала обойти 16 перекрестков, чтобы начать процедуру снятия порчи. Через несколько часов пенсионерка принесла гадалке все свои деньги, 303 тысячи рублей, и золото на общую сумму около 100 тысяч рублей. Все ценные вещи мошенница положила в пакет, а затем подменила его на другой и сообщила, что открыть его необходимо через девять дней. Но пенсионерка не удержалась и открыла пакет на следующий денег. А вместо денег и золота там лежала всего лишь сложенная газета.

Теперь мошенниц, предположительно, цыганок в возрасте 30−40 лет, разыскивают полицейские. Стражи порядка просят местных жителей проявлять бдительность и не поддаваться на провокации подозрительных лиц.

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