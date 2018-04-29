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14:43 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

Шквалистый ветер повредил кровлю крыши школы в Башкирии

В результате сильного порыва ветра частично повреждена кровля школы в д. Старокурмашево Кушнаренковского района. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.

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Инцидент произошел сегодня утром в 10 часов. Погибших, пострадавших нет.

— На место направлена оперативная группа ФГКУ «26 отряд ФПС по Республике Башкортостан», представители администрации Кушнаренковского района. Работы по закреплению профнастила будут проводиться при ослаблении ветра, в соответствии с техникой безопасности при проведении таких работ, — пояснили в экстренной службе.

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