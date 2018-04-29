Шквалистый ветер повредил кровлю крыши школы в Башкирии
В результате сильного порыва ветра частично повреждена кровля школы в д. Старокурмашево Кушнаренковского района. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.
В результате сильного порыва ветра частично повреждена кровля школы в д. Старокурмашево Кушнаренковского района. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.
Инцидент произошел сегодня утром в 10 часов. Погибших, пострадавших нет.
— На место направлена оперативная группа ФГКУ «26 отряд ФПС по Республике Башкортостан», представители администрации Кушнаренковского района. Работы по закреплению профнастила будут проводиться при ослаблении ветра, в соответствии с техникой безопасности при проведении таких работ, — пояснили в экстренной службе.