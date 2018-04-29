Под Горячим Ключом за 10 минут дотла сгорел новый BMW

ЧП случилось 28 августа на трассе М-4 «Дон» в 15 километрах от Горячего Ключа вблизи поселка Молькино. На ходу загорелась новая BMW 6-й серии. Водитель даже не успел ее застраховать.

По сообщениям очевидцев, иномарка сгорела дотла за 10 минут. Хозяин автомобиля останавливал проезжающие машины, водители помогали ликвидировать пожар огнетушителями, но огонь все не утихал.