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14:33 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Горячим Ключом за 10 минут дотла сгорел новый BMW

Огнетушители машину не спасли.

ЧП случилось 28 августа на трассе М-4 «Дон» в 15 километрах от Горячего Ключа вблизи поселка Молькино. На ходу загорелась новая BMW 6-й серии. Водитель даже не успел ее застраховать.

По сообщениям очевидцев, иномарка сгорела дотла за 10 минут. Хозяин автомобиля останавливал проезжающие машины, водители помогали ликвидировать пожар огнетушителями, но огонь все не утихал.

В итоге от машины стоимостью почти в 6 миллионов рублей остался только обгоревший металл. В пожаре никто не пострадал.

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