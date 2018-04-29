При пожаре в СНТ «Пчёлка» в Калининграде взорвались три пропановых баллона
Никто из людей не пострадал.
Никто из людей не пострадал.
В субботу, 28 апреля, в СНТ «Пчёлка» в Калининграде произошёл пожар. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в региональном управлении МЧС.
Полностью сгорел одноэтажный домик размером 20 на 5 метров. Внутри взорвались три пропановых баллона. Ещё один спасателям удалось эвакуировать.
В тушении огня участвовали 14 человек и четыре единицы техники. Никто из людей не пострадал.