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14:31 (мск), источник: Калининград.Ru

При пожаре в СНТ «Пчёлка» в Калининграде взорвались три пропановых баллона

Никто из людей не пострадал.

Источник: Калининград.Ru

В субботу, 28 апреля, в СНТ «Пчёлка» в Калининграде произошёл пожар. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в региональном управлении МЧС.

Полностью сгорел одноэтажный домик размером 20 на 5 метров. Внутри взорвались три пропановых баллона. Ещё один спасателям удалось эвакуировать.

В тушении огня участвовали 14 человек и четыре единицы техники. Никто из людей не пострадал.

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