Огонь подбирается к жилью в Новосибирской области

Буквально несколько часов назад удалось защитить от огня поселок Новоозерный в Новосибирском районе, сообщает МЧС России по НСО. Траву, горящую в поле и на болоте на общей площади 200 гектаров, тушат пожарные, им помогают и местные жители. И хотя угроза населенному пункту снята, однако тушение горящей травы продолжается уже несколько часов.

Удалось отстоять и села Пристань-Почта и Черный мыс в Колыванском районе. Причина пожаров та же — поджигание сухой травы.

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«Отбить угрозу населенному пункту Черный мыс удалось огромными усилиями, когда кромка пожара находилась в пятисот метрах от жилых домов. Староста принял решение и задействовал трактор для опашки села. Для ликвидации природного возгорания применяли пожарную автоцистерну, два автомобиля УАЗ, на которых работали патрульно-маневренные группы», рассказали VN.ru спасатели.

Сейчас на территории региона идет тушение пятидесяти палов, пущенных местными жителями. Огнеборцы отмечают, ситуация крайне напряженная, и если палы не прекратить огонь будет угрожать жилью.

Из-за огня пострадало кладбище у Баратеевки Болотнинского района, сообщает «Типичное Болотное». Огонь вспыхнул на другой стороне реки и практически моментально дошел до жилых домов, рассказывают местные жители. Они считают, что, скорее всего, это результат чьей-то шалости.

Ранее о разгулявшейся огненной стихии сообщали доволенцы. Только за прошедшую неделю в Доволенском районе потушили более 50 очагов возгораний. Огонь подошел близко к строениям в поселке Каревский, помогали в тушении местные жители.