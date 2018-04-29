Огонь подбирается к жилью в Новосибирской области
Тревожные вести приходят из районов Новосибирской области: горят населенные пункты. По мнению спасателей, во многом в произошедшем виноваты сами селяне.
Тревожные вести приходят из районов Новосибирской области: горят населенные пункты. По мнению спасателей, во многом в произошедшем виноваты сами селяне.
Буквально несколько часов назад удалось защитить от огня поселок Новоозерный в Новосибирском районе, сообщает МЧС России по НСО. Траву, горящую в поле и на болоте на общей площади 200 гектаров, тушат пожарные, им помогают и местные жители. И хотя угроза населенному пункту снята, однако тушение горящей травы продолжается уже несколько часов.
Удалось отстоять и села
«Отбить угрозу населенному пункту Черный мыс удалось огромными усилиями, когда кромка пожара находилась в пятисот метрах от жилых домов. Староста принял решение и задействовал трактор для опашки села. Для ликвидации природного возгорания применяли пожарную автоцистерну, два автомобиля УАЗ, на которых работали
Сейчас на территории региона идет тушение пятидесяти палов, пущенных местными жителями. Огнеборцы отмечают, ситуация крайне напряженная, и если палы не прекратить огонь будет угрожать жилью.
Ранее о разгулявшейся огненной стихии сообщали доволенцы. Только за прошедшую неделю в Доволенском районе потушили более 50 очагов возгораний. Огонь подошел близко к строениям в поселке Каревский, помогали в тушении местные жители.
«Ежегодно мы боремся с весенними палами, но самое страшное, что крайне редко находится виновник возгорания. Мы надеемся, что дождливая погода, которая пришла в область, позволит снизить до минимума число сезонных пожаров», — отметил директор МКУ «Центр по ГО, ЧС, ЕДДС-112» Андрей Меркель.