В Артемовском вора обнаружили по отпечатку сапога
Мужчина украл у знакомого углошлифовальную машинку, инструменты и телевизор.
Мужчина украл у знакомого углошлифовальную машинку, инструменты и телевизор.
В селе Шогринском под Артемовским ограбили частный дом. Были похищены углошлифовальная машинка, инструменты и телевизор. Ущерб составил 21 тысячу рублей. Кражу обнаружили соседи. 35-летний хозяин дома работал в это время вахтовым методом в Нижнем Тагиле.
— На месте происшествия
Вскоре воришку задержали. Им оказался 20-летний знакомый хозяина дома, ране неоднократно судимый за имущественные преступления. Сапоги, в которых он ходил «на дело», молодой человек позже выкинул в колодец. Их и все украденное обнаружили полицейские.
Сейчас в отношении воришки возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Парню грозит до 6 лет лишения свободы. Пока он находится под подпиской о невыезде.