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15:02 (мск), источник: Комсомольская правда

В Артемовском вора обнаружили по отпечатку сапога

Мужчина украл у знакомого углошлифовальную машинку, инструменты и телевизор.

В селе Шогринском под Артемовским ограбили частный дом. Были похищены углошлифовальная машинка, инструменты и телевизор. Ущерб составил 21 тысячу рублей. Кражу обнаружили соседи. 35-летний хозяин дома работал в это время вахтовым методом в Нижнем Тагиле.

— На месте происшествия эксперт-криминалист установил, что вероятнее всего подозреваемый «работал» в перчатках — нигде не было обнаружено чужих следов пальцев рук, но имелся четкий отпечаток мужского сапога большого размера, — сообщили в полиции Артемовского.

Вскоре воришку задержали. Им оказался 20-летний знакомый хозяина дома, ране неоднократно судимый за имущественные преступления. Сапоги, в которых он ходил «на дело», молодой человек позже выкинул в колодец. Их и все украденное обнаружили полицейские.

Сейчас в отношении воришки возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Парню грозит до 6 лет лишения свободы. Пока он находится под подпиской о невыезде.

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