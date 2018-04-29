Пропавшая 15-летняя девочка найдена живой

Пропавшая в Нижегородской области 15-летняя Ира К. найдена живой. Об этом сообщается на сайте поисково-спасательного отряда «Волонтер».

Напомним, что девочку разыскивали с 27 апреля текущего года. В тот день она ушла из дома в городском округе Бор и пропала. Высказывалось предположение, что девочка могла отправиться в Нижний Новгород.