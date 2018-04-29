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16:09 (мск), источник: Newsroom24.ru

Пропавшая 15-летняя девочка найдена живой

Ушедшую из дома девочку разыскивали с 27 апреля.

Пропавшая в Нижегородской области 15-летняя Ира К. найдена живой. Об этом сообщается на сайте поисково-спасательного отряда «Волонтер».

Напомним, что девочку разыскивали с 27 апреля текущего года. В тот день она ушла из дома в городском округе Бор и пропала. Высказывалось предположение, что девочка могла отправиться в Нижний Новгород.

«Найдена. Жива. Спасибо огромное всем за помощь в поисках и распространении информации!», — отмечается в сообщении на сайте ПСО «Волонтер».

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